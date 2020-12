Cagliari-Udinese 1-1, Lasagna risponde a Lykogiannis

Sardi in avanti nel primo tempo con una punizione del difensore greco, nella ripresa il pareggio dell'attaccante dei friulani, appena entrato. I bianconeri salgono a 15 punti, i sardi a quota 14

Dopo una ventina di minuti di equilibrio, i padroni di casa si portano in vantaggio al 27' con Lykogiannis, autore di una magistrale punizione con il sinistro, a giro sopra alla barriera. Ci provano i friulani sul finire della prima frazione: Deulofeu scatta servito da Walace, poi attende l'arrivo di un compagno e la mette per De Paul. La conclusione dell'argentino viene però parata da Cragno.

Nel secondo tempo il pari di Lasagna

Nella ripresa subito occasione per i bianconeri con Bonifazi, che gira in porta su sponda di Becao dopo la punizione di De Paul. Il tiro in diagonale del difensore friulano viene però rimpallato. Al 53' ci prova Deulofeu ma Cragno si fa trovare ancora pronto, respingendo il destro dello spagnolo. Al 57' è Lasagna, subito dopo aver sostituto Deulofeu, a siglare l'1-1, sfruttano un bell'assist di Pussetto. All'89' Lykogiannis prova a sorprendere Musso, ma la palla finisce di poco alta. Finisce 1-1.