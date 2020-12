Benevento-Genoa 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella 13esima giornata di Serie A, il Benevento supera 2-0 il Genoa. Nel primo tempo grande occasione per Shomurodov (32'), che sulla torre di Destro calcia al volo e chiama Montipò al grande intervento. Nella ripresa il match si sblocca: Insigne con il sinistro supera Perin (57'), Sau conquista un penalty (fallo di Masiello) e raddoppia dal dischetto (89'). I campani salgono a 15 punti, i liguri sono penultimi a quota 7 (HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - PARMA-JUVENTUS 0-4). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.