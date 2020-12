Sassuolo-Milan 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Un gol lampo di Leao dopo 6 secondi e 76 centesimi (nuovo record in Serie A) e il raddoppio di Saelemaekers regalano i 3 punti ai rossoneri, che restano così in testa alla classifica. I neroverdi accorciano le distanze soltanto all'89' con Berardi

Il gol lampo di Leao e una prestazione autoritaria. Così il Milan batte 2-1 il Sassuolo nella 13esima giornata di Serie A. I rossoneri restano così in vetta alla classifica con 31 punti, l'Inter resta dietro a -1. Gli emiliani, invece, perdono contatto con le prime posizioni e restano a quota 23. La partita resterà nella storia per la rete da record di Leao. Il brasiliano va a segno dopo 6 secondi e 76 centesimi, sfruttando una verticalizzazione di Calhanoglu e batte il precedente primato di Paolo Poggi (in rete dopo 8 secondi in Fiorentina-Piacenza del 2 dicembre 2001). Al 9' la squadra di Pioli raddoppia, ma il Var cancella la marcatura di Calhanoglu per un fuorigioco di Saelemaekers. E' lo stesso belga a segnare il 2-0 al 26', dopo una poderosa discesa di Theo Hernandez. Nella ripresa De Zerbi si gioca la carta Caputo, i neroverdi provano a riprendere le sorti della gara, ma il gol che riapre la gara arriva troppo tardi all'89' con una punizione di Berardi (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - FIORENTINA-VERONA 1-1 - SAMPDORIA-CROTONE 3-1 - PARMA-JUVENTUS 0-4 - INTER-SPEZIA 2-1 - CAGLIARI-UDINESE 1-1 - BENEVENTO-GENOA 2-0).

Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.