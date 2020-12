Inter-Spezia 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella 13esima giornata di Serie A, l'Inter batte 2-1 lo Spezia e rimane 'incollato' alla capolista Milan. Nel primo tempo ci provano Lukaku (conclusione deviata in maniera provvidenziale da Ismajli) e Young (che salta due avversari e lascia partire un destro deviato in angolo da Provedel). Nella ripresa i nerazzurri sbloccano il match con Hakimi (51'), che ben innescato da Lautaro s'invola verso l'area e infila Provedel sul primo palo, e raddoppiano con il solito Lukaku (71'), che trasforma il rigore concesso per fallo di mano di Nzola. Piccoli accorcia a tempo quasi scaduto (94'). L'Inter è seconda in classifica a 30 punti (-1 dal Milan), lo Spezia è quartultimo a quota 11 (HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - PARMA-JUVENTUS 0-4). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.