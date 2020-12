Atalanta-Roma 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

È finita 4-1 la partita fra Atalanta e Roma valida per la 13esima giornata di Serie A. Al 3’ è subito vantaggio per i giallorossi: Mkhitaryan appoggia in mezzo, Dzeko controlla e batte il portiere col mancino da posizione ravvicinata sbloccando il risultato. Pochi minuti dopo una nuova occasione per la Roma: Dzeko verticalizza per Spinazzola, Gollini esce male e l'ex atalantino prova un tiro che lo scavalca, ma sbatte sul palo. Poi due tentativi della squadra di Gasperini: De Roon, su una respinta corta della difesa, conclude al volo dal limite con palla centrale bloccata da Mirante. Poco dopo ci prova Malinovskyi ma il sinistro dell'ucraino è deviato in corner da Ibanez. Nella ripresa l’Atalanta pareggia con un tiro di Zapata (59') che sbatte sotto la traversa ma poi finisce in rete. A ribaltare il risultato è Gosens al 70’, che anticipa di testa Mirante per il gol della rimonta. Due minuti dopo Muriel salta il portiere con una finta e mette dentro a porta vuota (72'). All’85' Ilicic si libera di due giocatori, fa un'altra finta e col mancino trafigge Mirante sul primo palo, decidendo la vittoria della squadra di Gasperini (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - FIORENTINA-VERONA 1-1 - SAMPDORIA-CROTONE 3-1 - PARMA-JUVENTUS 0-4 - INTER-SPEZIA 2-1 - CAGLIARI-UDINESE 1-1 - BENEVENTO-GENOA 2-0 - SASSUOLO-MILANO1-2).

Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.