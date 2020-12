Serie A, Napoli-Sampdoria: le formazioni ufficiali e dove vederla

Azzurri a caccia della prima vittoria nello stadio Diego Armando Maradona, dopo il pari in Europa League nella gara d'esordio del nuovo nome dell'impianto di Fuorigrotta. Doriani che devono invertire la rotta dopo un periodo non esaltante. Gara in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

Il Napoli cerca la prima vittoria nello stadio Diego Armando Maradona, dopo il pari in Europa League contro la Real Sociedad. La Sampdoria è pronta a sbarrare la strada ai partenopei, che vengono da due vittorie per 4-0 di fila in campionato, contro Roma e Crotone. Per i blucerchiati invece soltanto due pari nelle ultime 5 gare e un successo che manca dal 24 ottobre. La partita valida per l'11esima giornata di Serie A, è visibile in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre) (GLI HIGHLIGHTS DELLE PARTITE DI SERIE A).