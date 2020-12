Serie A, Crotone-Spezia 4-1: ai calabresi lo scontro salvezza

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Il Crotone vince la delicata sfida allo stadio Ezio Scida contro lo Spezia. L'anticipo del sabato pomeriggio dell'11esima giornata di Serie A è terminato 4-1. Gli uomini di Stroppa sono andati in vantaggio nel primo tempo, al settimo minuto, con Messias, autore di una pregevole giocata personale. Al 18esimo pari degli ospiti con Farias abile a sfruttare un errore di Zanellato. Nella ripresa però il Crotone si riporta avanti con Reca al 49esimo. Poco dopo è arrivato il tris di Eduardo, che deve solo appoggiare a porta vuota dopo una bella azione corale di Pedro Pereira e Messias. Nel finale è ancora Messias a realizzare il poker ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

Il tabellino: Crotone-Spezia 4-1

vedi anche

Sassuolo-Benevento 1-0: video, gol e highlights della partita

7' e 90'+6 Messias (C), 18' Farias (S), 49' Reca (C), 56' Eduardo (C)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan (73' Cuomo), Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Eduardo (83' Vulic), Zanellato (89' Riviere), Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer (46' Sala), Terzi, Chabot, Bastoni (83' Marchizza); Estevez, M. Ricci, Pobega (56' Maggiore); Agudelo (58' Gyasi), Piccoli, Farias (83' Verde). All. Italiano

Ammoniti: Chabot (S), Ferrer (S), Messias (C), Eduardo (C), Maggiore (S), Magallan (C)