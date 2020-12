Serie A, Torino-Udinese 2-3: video, gol e highlights

Spettacolo e gol al Grande Torino tra Torino e Udinese. Vittoria in trasferta dei friulani per 2-3, con una partita che si è animata tantissimo nella ripresa. I granata restano nei guai, a quota 6 punti in 11 partite, penultimi in classifica. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA DELLA SERIE A).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

La cronaca della partita

Udinese in vantaggio già nel primo tempo, al 24’, con Wallace che ruba palla a Meité, Deulofeu che verticalizza per Pussetto e Sirigu battuto in uscita. Il raddoppio arriva nella ripresa, al 54, con De Paul che piazza il pallone nell’angolino con un delizioso destro dal limite dell’area. La partita sembra chiusa e invece si incendia nel giro di tre minuti. Il Toro risorge tra 67’ e 68’, trovando prima il gol che accorcia le distanze con Belotti, al centesimo gol in maglia granata, e poi il pareggio con Bonazzoli, servito da un tacco dello stesso Belotti. Giusto il tempo di mettere la palla al centro e Nestorovski, appena entrato, trova il gol vittoria con un sinistro a incrociare che batte Sirigu.

Il tabellino

TORINO-UDINESE 2-3

Reti: 24' Pussetto (U), 54' De Paul (U), 66' Belotti (T), 67' Bonazzoli (T), 69' Nestorovski (U)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou (46' Izzo), Rodriguez; Singo, Meité (46' Lukic), Rincon, Linetty, Vojvoda (63' Gojak); Belotti, Zaza (46' Bonazzoli). All. Giampaolo



UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck (42' Rodrigo Becao), Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace (61' Mandragora), Pereyra (82' Makengo), Zeegelaar; Pussetto (82' Lasagna), Deulofeu (62' Nestorovski). All. Gotti



Ammoniti: Lyanco (T), Pereyra (U), Vojvoda (T), Musso (U), Lukic (T)