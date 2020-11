Roma-Fiorentina 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella sesta giornata di campionato, i giallorossi battono i viola all’Olimpico e si portano a quota 11 in classifica. A segno Spinazzola nel primo tempo e Pedro nel secondo. La squadra di Iachini finisce in 10 per l'espulsione di Martinez e incassa la terza sconfitta della stagione

La Roma batte 2-0 la Fiorentina all’Olimpico, nella partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. In rete Spinazzola nel primo tempo e Pedro nel secondo (IL RACCONTO DEL MATCH). Dopo il pari con il Milan e quello con il CSKA Sofia in Europa League, gli uomini di Fonseca ritrovano la vittoria e salgono a quota 11 in classifica. Resta a 7 la Fiorentina, che incassa la terza sconfitta in campionato.



Nel primo tempo la Roma in vantaggio con Spinazzola vedi anche Spezia-Juventus 1-4: video, gol e highlights della partita di Serie A La Roma si porta in vantaggio al 12’ del primo tempo: Spinazzola s’invola verso la porta e con il destro batte Dragowski. Per il giocatore giallorosso è il secondo gol in Serie A. Si va all’intervallo senza altre reti, ma con i padroni di casa vicinissimi al raddoppio. Pericolosi soprattutto Pedro, Dzeko e Mkhitaryan. La Fiorentina, nonostante una buona partenza, subisce il gioco della Roma e riesce a limitare i danni solo grazie alle ottime parate di Dragowski.

Nel secondo tempo raddoppio della Roma con Pedro vedi anche Udinese-Milan 1-2: i rossoneri restano primi in classifica Il secondo tempo inizia con la Fiorentina a caccia del pareggio. La Roma sfrutta le ripartenze e a venti minuti dalla fine confeziona con i suoi tre attaccanti il gol del 2 a 0. Dzeko per Mkhitaryan, che serve l’assist a Pedro: lo spagnolo infila Dragowski e festeggia il suo terzo gol in giallorosso. Iachini mette in campo tutti gli attaccanti a disposizione per provare a riaprire la partita, ma le occasioni migliori sono sempre della Roma. I viola finiscono in 10 per il rosso mostrato dall’arbitro a Martinez per un brutto fallo su Dzeko. Dopo quattro minuti di recupero, il match si chiude sul 2 a 0.