Spezia-Juventus 1-1 e Torino-Lazio 2-1: risultati e marcatori LIVE

Bianconeri in Liguria per cercare la vittoria dopo la sconfitta in Champions contro il Barcellona. Gioca Morata, non Cristiano Ronaldo. Biancocelesti con Muriqi di punta

Sono due le partite della 6a giornata di Serie A previste per le 15 di domenica 1 novembre. Si tratta di Spezia-Juventus (visibile su Sky al canale 251) e Torino-Lazio (Dazn). Bianconeri di Pirlo che cercano i tre punti dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona (HIGHLIGHTS) e i pareggi con Verona (HIGHLIGHTS) e Crotone (CRONACA) in campionato. Biancocelesti reduci dal pari in Champions contro il Bruges (HIGHLIGHTS) e dalla vittoria in campionato col Bologna (CRONACA). Spezia che cerca continuità dopo due pareggi contro Fiorentina e Parma, Torino fermo a un punto in classifica e alla caccia della prima vittoria in campionato.

Spezia-Juventus 1-1

Reti: 12' Morata, 33' Pobega

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. All. Italiano

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata. All. Pirlo

Torino-Lazio 2-1

Reti: 15' Pereira, 19' Bremer, 25' (R) Belotti

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi. All. Giampaolo

Lazio (3-4-1-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Pereira; Muriqi, Correa. All. S. Inzaghi