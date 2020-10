Juventus, tampone negativo per Cristiano Ronaldo: guarito dal Covid

Cristiano Ronaldo torna a disposizione di Pirlo dopo avere saltato le ultime gare dei bianconeri, specie la sfida di Champions che rischia di segnare un delicato passaggio per questa prima parte di stagione dei campioni d’Italia. "Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L'esame ha dato esito negativo", comunica la Juventus con una nota sul proprio sito. "Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare". Quest’anno prima di Ronaldo era stato trovato positivo al coronavirus tra i torinesi anche il centrocampista McKennie.