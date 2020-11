Sampdoria-Genoa 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Succede tutto nel primo tempo: vantaggio blucerchiato con Jankto e immediata risposta rossoblù di Scamacca. Un punto per parte: Ranieri sale a quota 11, Maran a 5

Finisce 1-1 il derby della Lanterna fra Sampdoria e Genoa. Nella partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, succede tutto nel primo tempo: vantaggio blucerchiato con Jankto e immediata risposta di Scamacca per il Grifone (LA CRONACA DEL MATCH). Un punto per parte: la squadra di Ranieri sale a quota 10, Maran a 5 (UDINESE - MILAN 1-2 - NAPOLI-SASSUOLO 0-2 - ROMA-FIORENTINA 2-0 - SPEZIA-JUVENTUS 1-4).

Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.