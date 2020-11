Udinese-Milan 0-1: i rossoneri provano la fuga in classifica. DIRETTA

La capolista ospite alla Dacia Arena, reduce dalla vittoria sullo Sparta Praga in Europa League, va in gol da 25 partite consecutive. Entrambe le squadre ritrovano i portieri titolari

La domenica di Serie A si apre con Udinese-Milan. I rossoneri, ospiti alla Dacia Arena di Udine dopo vittoria sullo Sparta Praga in Europa League, provano la fuga in classifica. In caso di sconfitta, l’Udinese si ritroverebbe ad aver perso cinque delle prime sei gare stagionali per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1961/62 e il 2017/18. Totalmente opposto il discorso per i rossoneri: il Milan ha vinto quattro delle cinque partite di questo campionato. Nell’era dei tre punti a vittoria solo nel 1995/96 (con Fabio Capello) e nel 2003/04 (con Carlo Ancelotti) ha vinto cinque delle prime sei gare stagionali di Serie A.