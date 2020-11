Napoli-Sassuolo 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Impresa del Sassuolo al San Paolo nella sesta giornata di Serie A. Nonostante le assenze pesanti di Berardi, Djuricic e Caputo, la squadra di De Zerbi vince 2-0 in casa del Napoli e si prende il secondo posto in classifica alle spalle del Milan ( IL RACCONTO DEL MATCH ). Gli uomini di Gattuso incassano la prima sconfitta in campionato sul campo, dopo quella a tavolino contro la Juventus . Succede tutto nella ripresa: a segno Locatelli su rigore e Maxime Lopez nel recupero ( GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-FIORENTINA 2-0 ). Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Nel secondo tempo le due reti del Sassuolo

vedi anche

Spezia-Juventus 1-4: video, gol e highlights della partita di Serie A

La partita si sblocca nel secondo tempo. Il Var giudica falloso un intervento in area di Di Lorenzo su Raspadori e l’arbitro assegna il calcio di rigore per il Sassuolo: lo batte Locatelli, che spiazza Ospina e porta i neroverdi in vantaggio al 59’. Per il centrocampista di De Zerbi è il secondo gol in campionato. Il Napoli fa la partita e al 67’ sfiora la rete del pareggio con Mertens, che da pochi passi non inquadra lo specchio della porta. In pieno recupero, annullato per fuorigioco di Osimhen un gol di Manolas. Il Napoli si riversa tutto in avanti, il Sassuolo sfrutta il contropiede e al 95’ Maxime Lopez chiude il match con il suo primo gol in Serie A. Al San Paolo finisce 0-2.