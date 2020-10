Juve-Napoli 3-0 a tavolino e -1 ad azzurri, sentenza giudice sportivo

Juventus-Napoli 3-0 a tavolino. E' questa la sentenza appena pronunciata dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha anche inflitto un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si era presentata a Torino per la partita con i bianconeri ( FOTO ). Per il giudice, secondo quanto si legge nel comunicato della Lega Serie A , non si prefigura, alla luce delle norme sportive, "la fattispecie forza maggiore", ed "è preclusa la valutazione" sulle decisioni dell'autorità sanitaria.

La vicenda Juve-Napoli

leggi anche

Juve-Napoli, azzurri in isolamento. Partita annullata

Juventus-Napoli, in programma il 4 ottobre e valida per la terza giornata del campionato di Serie A, non venne disputata perché la squadra di Gattuso rimase in Campania, dopo il divieto di spostamento da parte della Asl a seguito di due casi di coronavirus. La Lega di Serie A in quell'occasione non rinviò la partita: "Il Consiglio di Lega - fu la nota diramata - ha approvato un preciso regolamento da adottarsi in caso di positività plurime che possono portare al rinvio gare solo al verificarsi di determinate condizioni che, al momento, non si applicano al caso del Napoli, e non sussistono provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita".