Europa League, Roma-Cska Sofia: le formazioni ufficiali. DIRETTA

Dopo la vittoria in Svizzera contro lo Young Boys, la Roma torna all'Olimpico per la seconda giornata di Europa League contro il Cksa Sofia, che nella prima giornata ha perso in casa 2-0 contro il Cluj. Fonseca ritrova Smalling al centro della difesa, in attacco c'è Borja Mayoral supportato da Carles Perez e Mkhitaryan.