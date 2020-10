Milan-Sparta Praga 0-0: la diretta del match di Europa League

I rossoneri, reduci dalla vittoria in Scozia contro il Celtic nella partita d'esordio, affrontano i cechi, che invece hanno perso al debutto contro il Lille. Ibrahimovic guiderà la squadra di Pioli, Tatarusanu ancora in porta al posto di Donnarumma, alle prese con la positività al coronavirus

Reduce dalla vittoria contro il Celtic per 3-1 in Scozia, il Milan affronta a San Siro lo Sparta Praga (ore 18.55, diretta su Sky Sport Uno) per la seconda gara della fase a gironi del gruppo H di Europa League. I cechi, invece, sono stati sconfitti per 4-1 dal Lille nel match d'esordio.