Celtic-Milan 1-3: video, gol e highlights del match di Europa League

Primo tempo: doppio vantaggio rossonero

Avvio aggressivo dei padroni di casa che si rendono subito pericolosi con Ajer e Ntcham, Donnarumma c'è. Alla prima palla buona il Milan passa in vantaggio: cross di Castillejo e colpo di testa vincente di Krunic (14'). I rossoneri si difendono dalla pressione del Celtic, che via via si attenua. La squadra di Pioli ne approfitta e nei minuti finali sigla il raddoppio con Brahim Diaz, che servito da Ibrahimovic salta un avversario e incrocia in maniera vincente (42').