Real Sociedad-Napoli 0-1: video, gol e highlights di Europa League

Politano è il match-winner della sfida contro la squadra basca. Vittoria importante per i partenopei di Gattuso, che riprendono la corsa nella competizione europea dopo il ko contro l'AZ Alkmaar. Infortunio per Insigne, espulso Osimhen per doppia ammonizione

Vittoria importante del Napoli contro la Real Sociedad, tre punti che riscattano la partenza falsa in Europa League contro l'AZ Alkmaar. Nella seconda giornata del gruppo F, i partenopei espugnano l'Anoeta grazie a un gol di Politano a inizio secondo tempo. La squadra di Gattuso regge bene l'urto dei padroni di casa e raggiunge così a quota tre punti proprio la squadra basca. L'altra gara del girone, AZ Alkmaar-Rijeka, finisce 4-1. Olandesi a punteggio pieno (6), croati fanalino di coda dopo due sconfitte (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE - ROMA, 0-0 CONTRO IL CSKA SOFIA - MILAN, 3-0 CONTRO LO SPARTA PRAGA).

Primo tempo: infortunio per Insigne

Inizia bene il Napoli che si rende pericoloso all’8’ con Insigne: il numero 24 entra in area, tunnel a Le Normand e tiro a giro che si spegne di poco sul fondo. Tre minuti dopo Petagna verticalizza perfettamente per Mario Rui, scavetto dell’esterno che però non inquadra la porta. Al 21’ si ferma Insigne per infortunio muscolare e costringe Gattuso al primo cambio con l’ingresso di Lozano. La Real Sociedad inizia a prendere campo e crea un’occasione importante con Merino, che si inserisce dalla trequarti ma di testa manda di poco alto sopra la traversa. Il primo tempo si conclude con un tentativo di Oyarzabal dalla distanza, tiro fuori.

Secondo tempo: la decide Politano

Ritmi bassi a inizio ripresa con le due squadre che palleggiano senza accelerare. Un paio di tentativi della Real Sociedad vengono murati bene dalla difesa azzurra, mentre al Napoli manca la precisione nell’ultimo passaggio. Il risultato si sblocca al 55’ con un tiro dalla distanza di Politano, che deviato nettamente da Sagnan spiazza il portiere Remiro. La Real Sociedad risponde con David Silva che sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per Isak, ma il suo tap-in viene deviato in calcio d’angolo. Al 66’ grande parata di Ospina su tiro ravvicinato di Portu in piena area, l’estremo difensore mette in mostra i riflessi e sventa la conclusione. Al 78’ Mario Rui perde palla e innesca il contropiede della Real Sociedad, David Silva serve sulla sinistra Oyarzabal che ci prova ma non inquadra la porta. All’85’ gol annullato al Napoli: calcio di punizione di Mario Rui, testa di Osimhen e Remiro battuto, ma il portoghese scivola al momento della battuta toccando con entrambi i piedi. Il Napoli chiude in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Osimhen per doppia ammonizione.

Il tabellino di Real Sociedad-Napoli 0-1

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel (79’ Barrenetxea), Sagnan, Le Normand, Monreal; Guevara; Oyarzabal (86’ Guridi), David Silva, Merino (79’ Zubimendi), Portu (68’ Bautista); Isak (68’ William Josè). All. Alguacil

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme (88’ Fabian Ruiz), Bakayoko; Politano (61’ Di Lorenzo), Lobotka (61’ Mertens), Insigne (22' Lozano); Petagna (61’ Osimhen). All. Gattuso

Arbitro: Craig Pawson

Marcatori: 55’ Politano

Ammoniti: Lozano, Le Normand, Osimhen

Espulso: Osimhen