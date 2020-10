Milan-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

I rossoneri, primi in classifica, devono fare a meno di Donnarumma e Hauge, positivi al coronavirus. In porta giocherà Tatarusanu. Recuperato in extremis Calhanoglu. I giallorossi si affidano a Dzeko, supportato da Pedro e Mkhitaryan

Il Milan affronta la Roma nel posticipo della quinta giornata di Serie A (QUI I GOL DELLE ALTRE PARTITE). Non ci saranno Donnarumma e Hauge, risultati positivi al coronavirus. Pioli schiererà Tatarusanu fra i pali e ritrova in extremis Calhanoglu, che ha recuperato a tempo di record dalla distorsione alla caviglia rimediata in allenamento alla vigilia di Celtic-Milan.



Nella Roma Fonseca inserisce Mancini nella difesa a tre insieme a Ibanez e Kumbulla. In attacco Dzeko supportato da Pedro e Mkhitaryan. Carles Perez è out per tonsillite. Il calcio d'inizio a San Siro è alle 20:45 (diretta Sky Sport Serie A).