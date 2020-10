Milan, Donnarumma e Hauge positivi al Coronavirus

A poche ore dal match di San Siro contro la Roma, in programma stasera alle 20.45, al Milan sono risultati positivi al tampone Gigio Donnarumma e Hauge. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Il comunicato

In passato c'erano stati i casi di Rafael Leao, Duarte, Gabbia e Ibrahimovic. Lo svedese era poi guarito e aveva deciso il derby contro l'Inter con una doppietta. Non solo i giocatori. Ci sono contagiati all’interno dello staff rossonero: "Gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti a isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività", si legge sul comunicato. Da ricordare che venerdì scorso il Milan aveva deciso di sospendere tutte le attività del settore giovanile, Primavera esclusa, per il verificarsi di alcuni casi nelle squadre nel vivaio.