1/22

Sono numerosi gli sport - in totale 130 - che il Dpcm di ottobre con le nuove misure di contenimento del contagio da coronavirus ha vietato di svolgere a livello amatoriale. Nella lista non ci sono solo sport popolari come il calcetto e il basket ma anche tanti altri meno conosciuti. Ecco quali

Covid, le misure del nuovo Dpcm di ottobre