Milan, Zlatan Ibrahimovic è positivo al coronavirus

Tutti i giocatori del Milan sottoposti al tampone

A seguito della scoperta del contagio di Duarte, tutti i calciatori e i membri dello staff del Milan si erano sottoposti a un primo ciclo di tamponi, risultando negativi ma, come previsto dai protocolli in vigore, erano avevano dovuto affrontare un nuovo test in vista della match contro il Bodo-Glimt, dove è emersa la positività dello svedese. Tutti gli altri tamponi effettuati sulla squadra sono invece risultati negativi. Il regolare svolgimento della partita non dovrebbe essere in discussione