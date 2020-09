Milan-Bologna 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

E' ancora Zlatan Ibrahimovic a guidare il Milan al successo. Dopo la vittoria in Europa i rossoneri si impongono anche a San Siro contro il Bologna nell'esordio in campionato. Sorride Stefano Pioli che aveva chiesto i tre punti per non ritrovarsi subito a rincorrere come accaduto nella passata stagione.

Il Milan ha affrontato il Bologna con ordine, senza risparmiarsi e regalando giocate di ottimo calcio. La tenuta fisica è in miglioramento, nonostante qualche disattenzione di troppo nel finale. Notevoli le prestazioni di Calabria, Kessié e Saelemaekers, segnale che il lavoro di Pioli funziona. Il Bologna troppo schiacciato nella sua metà campo, impensierisce il Milan solo nel finale del secondo tempo con i tentativi di Skov Olsen e Sansone neutralizzati dall'ottimo Donnarumma e la traversa di Santander.

Il tabellino

Reti: nel pt 35' Ibrahimovic, nel st 6' Ibrahimovic (rig)

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjar (26' st Duarte), Gabbia, Hernandez; Kessie (32' st Tonali), Bennacer (41' st Kruni?); Castillejo (1' st Saelemaekers), Calhanoglu (26' st Diaz), Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli .

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez (12' st Sansone), Schouten, Soriano (35' st Svanberg); Orsolini (12' st Skov Olsen), Palacio (35' st Santander), Barrow (38' st Vignato). All.: Mihajlovic .

Arbitro : La Penna

Angoli: 7 a 4 per il Milan

Espulsi: 43' st Dijks per doppia ammonizione

Ammoniti: Dominguez, Dijks, Castillejo, Tomiyasu, Sansone,

Krunic, Gabbia per gioco falloso