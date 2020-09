Milan - Bodø Glimt, dove vederla in tv e probabili formazioni

Terzo turno preliminare di Europa League per il Milan di Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Ibrahimovic, positivo al coronavirus. L'incontro andrà in scena a San Siro alle 20.30 e vale l'accesso agli spareggi

Dopo aver battuto lo Shamrock Rovers, il Milan ospita questa sera alle 20.30 a San Siro i norvegesi del Bodø Glimt, che nei turni precedenti hanno eliminato Kauno Zalgiris e Zalgieis Vilnius, per il terzo turno preliminare di Europa League. L'incontro vale l'accesso agli spareggi, ultimo ostacolo prima della fase a gironi della competizione. I rossoneri dovranno però fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, risultato positivo al Coronavirus.



Una sfida da non sottovalutare

I rossoneri, reduci dalla vittoria alla prima di campionato sul Bologna, se la vedranno con i dominatori del campionato norvegese. Un impegno da non sottovalutare: Primi a quota 50 punti, in 18 giornate hanno raccolto tutte vittorie e due pareggi, con 65 gol fatti e 20 subiti. I rossoneri arrivano all’appuntamento privi del loro uomo più in forma: Zlatan Ibrahimovic è infatti risultato positivo al coronavirus, a seguito di una serie di tamponi a cui tutti i giocatori del Milan si sono dovuti sottoporre a causa della positività di Duarte. L'asso svedese va ad arricchire la folta colonia di indisponibili di cui fanno già parte Rebic e Leao. In attacco potrebbe avere una chance dal primo minuto il gioiellino Lorenzo Colombo.



Dove vedere la partita

La sfida tra Milan e Bodø Glimt sarà trasmessa in esclusiva, in televisione e in streaming, su DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q o sui dispositivi supportati. I clienti Sky possono aderire all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All. Pioli

BODO GLIMT (4-3-3): Haiklin; Konradsen, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saitnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. Knutsen