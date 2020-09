Coronavirus, positivo il calciatore del Milan Léo Duarte

Il giocatore del Milan Léo Duarte è risultato positivo al coronavirus. Lo rende noto la società rossonera attraverso un comunicato ufficiale. Il difensore, dopo l'esito del tampone eseguito ieri, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri calciatori e i membri dello staff, spiega il club, sono invece risultati negativi ma, come previsto dai protocolli in vigore, sono stati sottoposti a nuovo tampone in vista della gara di domani sera a San Siro contro il Bodø/Glimt, valida per il terzo turno di qualificazione di Europa League, il cui regolare svolgimento non sembra comunque in discussione.

Duarte ha disputato la frazione finale della sfida contro il Bologna di lunedì sera, entrando al 27' della ripresa al posto di Kjaer. (CORONAVIRUS: TUTTI GLLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)