Shamrock Rovers - Milan: formazioni ufficiali e gol in diretta. LIVE

Il Milan comincia il suo percorso europeo contro lo Shamrock Rovers, nella sfida valida per il secondo turno preliminare di Europa League. I rossoneri giocheranno a Dublino, con il fischio d'inizio fissato per le 20.00. In gioco c'è il passaggio del turno in gara secca, a porte chiuse. (Foto dal profilo Twitter della squadra Shamrock Rovers)

Europa League, a Dublino il Milan affronta lo Shamrock Rovers