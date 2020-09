9/15 ©Ansa

Il record dello svedere arriva in una serata in cui hanno triondato anche gli atleti italiani. Yeman Crippa ha battuto il primato italiano nei 3.000, completando così la collezione assieme ai record già conseguiti nei 5.000 e nei 10.000. Oltre a questo si è registrato il successo sui 400 metri di Edoardo Scotti, il secondo posto di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la terza piazza, ancora sotto i 10''10 di un redivivo Filippo Tortu, tallonato dall'altro azzurro Marcell Jacobs