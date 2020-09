F1, Gp Toscana: Hamilton dalla pole, Ferrari celebra la millesima gara

Domenica storica al Mugello dove si corre per la prima volta in un Mondiale di F1 e dove il Cavallino rampante raggiunge il millesimo Gp. Per l’occasione Leclerc, che partirà quinto, e Vettel, siedono su una monoposto con una livrea color amaranto: la stessa del debutto a Monaco nel 1950. Favorito d’obbligo però è il campione del mondo in carica che parte davanti a Bottas e Verstappen. La gara è in diretta dalle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)