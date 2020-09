Sul circuito toscano, il secondo dei tre su cui si corre in Italia in questa stagione, si decide la pole. Bottas ha fatto segnare il miglior tempo in tutte e tre le sessioni di libere. Dietro di lui Verstappen e terzo Lewis Hamilton. Per le Ferrari, che festeggiano qui il 1000esimo Gp della propria storia, ancora difficoltà: Leclerc settimo, Vettel solo 18esimo. Il GP Toscana Ferrari 1000 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)