Lewis Hamilton, il favorito della vigilia anche in Italia, è stato penalizzato per un'entrata irregolare ai box: servirà una grande rimonta. Incidente per Leclerc che dopo l'ingresso di una safety car si era ritrovato al quarto posto. Vettel subito costretto al ritiro per problemi ai freni. La gara è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)