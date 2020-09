Mick Schumacher trionfa a Monza in Formula 2, 14 anni dopo il padre

Quattordici anni dopo l’ultima volta, uno Schumacher torna a vincere sul circuito di Monza. Si tratta di Mick, figlio del sette volte campione del mondo Michael e pilota dell'Academy Ferrari, che ha trionfato in Formula 2 nella Feature Race - la prima del weekend del Gran Premio d'Italia. Nella gara odierna sul circuito brianzolo Mick Schumacher ha ottenuto la vittoria grazie a una rimonta brillante, iniziata con una partenza fulminante (da settimo a secondo in poche centinaia di metri) e difesa con i denti dagli attacchi dell'italiano Ghiotto, secondo al traguardo. Per Schumacher si tratta della prima vittoria stagionale e del quarto podio consecutivo, e ora l'obiettivo può diventare addirittura il titolo, distante soli 3 punti in classifica dove c'è in testa la coppia Ilott-Shwartzman. Michael Schumacher aveva vinto l'ultima volta a Monza il 10 settembre 2006, suo ultimo GP d'Italia sulla Ferrari, e al termine di quella stagione si sarebbe temporaneamente ritirato. Ci fu grande emozione al termine della corsa, con il popolo ferrarista che tributò un commovente omaggio al campione.