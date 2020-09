F1, flop Ferrari a Monza: errori e guasti, out Vettel e Leclerc. VIDEO

Il tedesco si ritira tradito dal sistema frenante, il monegasco va dritto alla parabolica e finisce contro le barriere a 220 chilometri orari. Le immagini

Un autentico disastro. Il Gran Premio d'Italia delle Ferrari è stato un incubo, cominciato male con delle qualifiche orrende, finito peggio con un doppio ritiro per guasto e incidente (VIDEO IN ALTO). Il primo a uscire di scena è stato Sebastian Vettel, incolpevole per la verità, tradito dal sistema frenante della Rossa dopo appena sette giri, con anche un principio di incendio sulla sua vettura. Vettel, che era partito diciassettesimo ed era in lotta per la terzultima posizione, si è ritrovato così ad andare dritto a una curva, finendo fortunatamente per lui in una via di fuga e distruggendo le barriere in polistirolo, prima di rientrare ai box e ritirarsi.

Leclerc dritto alla parabolica Colpevole, invece, lo è stato Leclerc, che al 24° giro, in un momento per lui favorevole, ha chiesto troppo alla sua vettura, entrando fortissimo in curva e perdendone il controllo, per andare a schiantarsi sulle barriere di protezione a 220 chilometri all'ora. Fortunato il monegasco, che ha dovuto abbandonare la gara ma è riuscito a lasciare la monoposto sulle sue gambe al termine di un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori sulla sua salute.

Leclerc: "Auto molto difficile da guidare" "La Ferrari è molto difficile da guidare, ho dato il massimo ma ho fatto un errore. Non so se ho chiesto troppo alla macchina, forse, ma ho preso il muro", ha spiegato Leclerc dopo l'incidente alla Parabolica che lo ha costretto al ritiro. La Settimana prossima la Ferrari festeggerà le 1000 gare al Mugello. "Sulla carta è un circuito migliore per noi - ha aggiunto Leclerc a Sky -, ora ho qualche giorno per recuperare dalla botta. Sto bene? Più o meno".

Vettel: "Meno male che non c'erano i tifosi" approfondimento F1, GP Italia a Monza: vince Gasly davanti a Sainz. Out le Ferrari Ancora più amaro il commento di Vettel: "È stato un weekend da incubo, peggiore del previsto. Meglio che non ci siano i tifosi a guardarci". Il quattro volte campione del mondo, al suo ultimo Gp di Monza con la Ferrari, ha aggiunto a Sky: "Tenere la testa alta è difficile, ma cerchiamo un finale di stagione degno".