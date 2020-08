Juventus, Maurizio Sarri esonerato: c'è l'ufficialità del club

La decisione dopo l'eliminazione dalla Champions League. L'allenatore è stato sulla panchina bianconera per solo una stagione, in cui ha conquistato il nono scudetto consecutivo della squadra torinese. In pole per sostituirlo Simone Inzaghi

La Juventus ha deciso di esonerare l'allenatore Maurizio Sarri. Dopo le prime indiscrezioni, è arrivata la conferma con un comunicato ufficiale del club. La decisione - presa nonostante la conquista dello scudetto - arriva dopo l'eliminazione dei bianconeri agli ottavi di Champions League contro il Lione. In pole per sostituirlo c’è Simone Inzaghi, in cima alle preferenze del direttore sportivo Paratici. L’allenatore ha però ancora un anno di contratto con la Lazio.

Il comunicato: "Grazie a Sarri per il nono scudetto" "Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge nel comunicato, pubblicato sul sito della Juventus -. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano".

Fatale l'eliminazione in Champions vedi anche Champions, alla Juventus non basta il 2-1 sul Lione: bianconeri fuori La notizia arriva il giorno dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions League, dopo la vittoria casalinga 2-1 con il Lione che ha condannato i bianconeri per via dei gol in trasferta. Si pensava che la decisione sarebbe arrivata entro alcuni giorni, ma il presidente Agnelli e la società hanno voluto accelerare i tempi in vista dell’inizio del 2020-2021, di fatto dietro l’angolo.

Agnelli: "Ci prendiamo qualche giorno per fare riflessioni" "Il bilancio è agrodolce - aveva detto ieri sera il presidente della Juventus Andrea Agnelli ai microfoni di Sky Sport -. È stata una stagione difficilissima, abbiamo ottenuto grande risultato col nono scudetto consecutivo. In Champions è deludente perché se prima avevamo un sogno oggi abbiamo un obiettivo, uscire ci deve lasciare delusi. Ci prenderemo qualche giorno per valutare la stagione e fare le riflessioni per fare un'analisi completa". Agnelli ha poi confermato come Ronaldo sia "un pilastro della Juve" e ha ribadito "stima per il gruppo dirigente" che si tiene "molto stretto".

L'anno di Sarri in bianconero approfondimento Maurizio Sarri, dal lavoro in banca alla panchina della Juventus. FOTO Sarri, nato a Bagnoli, quartiere di Napoli, il 10 gennaio del 1959, cresciuto in realtà a Figline Valdarno in provincia di Firenze, ha allenato i bianconeri per solo una stagione, conquistando lo scudetto (il 36esimo per la Juventus, il nono consecutivo), ma perdendo le finali di Supercoppa italiana, Coppa Italia e gli ottavi di Champions League.