Juventus, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore

L'ex centrocampista ha firmato un contratto di due anni. Solo 9 giorni fa l'annuncio che avrebbe guidato in Serie C l'Under 23 del club bianconero. Sarà lui a sostituire Maurizio Sarri, esonerato dopo l'eliminazione dalla Champions League. Il comunicato della società: "Convinti che ha le carte in regola per guidare la rosa"

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. L'ex centrocampista ha firmato un contratto biennale fino al 2022 e prenderà il posto di Maurizio Sarri, esonerato all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League contro il Lione. "La scelta odierna si basa sulla convinzione che Pirlo abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi", scrive la società bianconera nel comunicato ufficiale. Per l'ex regista si tratta del debutto su una panchina. Solo 9 giorni fa, la Juventus aveva annunciato che Pirlo, 41 anni, sarebbe stato l'allenatore della Under 23 bianconera in Serie C. Ora, dopo la delusione europea, la svolta decisa dal club con l'esonero di Sarri e l'annuncio nella stessa giornata del nuovo allenatore.

Il comunicato ufficiale della Juve

"Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio", si legge nel comunicato ufficiale della Juventus. "Come si era detto circa una settimana fa: da Maestro a Mister. Da oggi per il popolo juventino sarà IL Mister, poiché la società ha deciso di affidargli la guida tecnica della Prima Squadra, dopo averlo già selezionato per la Juventus Under23. La scelta odierna si basa sulla convinzione che Pirlo abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi".

Paratici: "Pirlo un predestinato, scelta naturale"

Intervenuto a Sky Sport, il ds della Juventus Fabio Paratici ha commentato così la scelta di puntare su Pirlo: "È una decisione molto naturale, una decisione juventina, nel senso che come abbiamo detto poco più di una settimana fa è un ragazzo che è stato da noi, è sempre stato in contatto con noi, nell'ambiente nostro. Pensiamo possa essere un predestinato, come lo è stato da giocatore, anche da allenatore"