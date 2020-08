1/15 ©Getty

Andrea Pirlo è il nuovo tecnico della Juventus. L'ex centrocampista inizia la sua esperienza da allenatore proprio dal suo ultimo club italiano. Il "Maestro", così è soprannominato, ha militato in bianconero tra il 2011 e il 2015. Ma nella sua carriera da calciatore ha indossato anche le maglie di Brescia, Inter, Reggina, Milan e New York City. Con la Nazionale nel 2006, Pirlo ha conquistato il Mondiale in Germania

Esonerato Sarri, Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus