Nel 2001 Pirlo viene acquistato dal Milan a titolo definitivo per circa 35 miliardi di lire e torna a giocare nella stessa posizione che aveva al Brescia, davanti alla difesa. L'esordio in maglia rossonera arriva il 20 settembre 2001 nella partita di Coppa UEFA vinta per 2-0 in casa del BATE Borisov. Il 30 marzo 2002, durante Milan-Parma, realizza su punizione il suo primo gol in rossonero