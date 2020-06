Arthur-Pjanic, è ufficiale. Alla Juve 41,8 mln di plusvalenza

Mancava solo l'ufficialità ed ora è arrivata. La Juventus ha concluso con il Barcellona l’affare che porterà il brasiliano Arthur Melo a vestire la maglia bianconera e Miralem Pjanic in blaugrana. Un accordo che porta una plusvalenza di 41,8 milioni nelle tasche dei campioni d’Italia, mentre al Barcellona vanno 72 milioni più altri 10 di bonus, cifra pagabile in 4 esercizi. I due giocatori resteranno nei rispettivi club fino al termine dell'attuale stagione sportiva. Settantadue, come le partite giocate da Arthur con la maglia blaugrana dopo il suo arrivo dal Gremio nell'estate del 2018. Quarantasette gare in campionato, 10 in Coppa del Rey, 13 in Champions League e una in Supercoppa spagnola. Quattro i gol segnati nelle sue due stagioni con il Barça, il primo contro l'Osasuna. Due i trofei, ovvero la Liga e la Supercoppa spagnola.