Juventus, Buffon e Chiellini rinnovano fino al 2021

Le due bandiere bianconere hanno firmato per disputare un'altra stagione con la Vecchia Signora. L'annuncio sul sito ufficiale della società torinese: "Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori"

Gigi Buffon e Giorgio Chiellini hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus, prolungandolo fino al 2021. Entrambi hanno firmato per disputare un'altra stagione in bianconero. "Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del Dna bianconero, che vestono come una seconda pelle. Bianconeri da sempre. Per sempre", si legge sul comunicato ufficiale apparso sul sito del club per annunciare la fumata bianca del doppio accordo.

Gigi Buffon, vent'anni in bianconero vedi anche Da Chiellini a Buffon: le star del calcio per i medici anti-Covid In bianconero dal 2001 fino al 2018, poi una breve parentesi al Paris Saint-Germain e il ritorno a Torino. Gianluigi Buffon è stato per anni il capitano della Juventus, vincendo con la Vecchia Signora la maggior parte dei trofei presenti nel suo palmarès: 9 campionati di Serie A, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane e 1 campionato di Serie B. L'anno prossimo ricorre il ventennale dal suo approdo in bianconero. Nella stagione in corso, Buffon ha segnato 13 presenze fra campionato, Champions League e Coppa Italia. Come ricorda la società torinese sul suo sito ufficiale, il portiere è diventato il giocatore con più presenze nella storia della Juventus in Serie A (479).