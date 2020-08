3/15 ©Getty

Una vittoria per 1-0 porterebbe la sfida ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Mentre, per la regola dei gol in trasferta, ai bianconeri non basterebbe qualsiasi altra vittoria con una rete di scarto. Così come un pareggio o una nuova sconfitta

Paulo Dybala è il miglior giocatore della Serie A 2019/2020. FOTO