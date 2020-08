Europa e Champions League 2020, il calendario delle partite

L’attesa è finita, le coppe europee stanno per tornare con le tifoserie di cinque squadre italiane che, in questo agosto, potranno sognare di alzare un trofeo. In queste settimane, infatti, riprenderanno l’Europa League e la Champions League, due competizioni che sono ferme dallo scorso febbraio. Per completare le competizioni, che in via straordinaria si giocheranno nel mese di agosto, è stato ideato un format inedito. Le squadre che prima della sospensione hanno giocato la partita di andata, disputeranno il ritorno: il club che passerà approderà alle Final Eight, durante le quali ci saranno solo gare secche fino alla finale. Chi invece non ha fatto in tempo a scendere in campo per l'andata, giocherà anche il turno mancante in un'unica partita. Una volta recuperati i match mancanti la Champions League verrà disputata interamente a Lisbona, in Portogallo, mentre l'Europa League si giocherà in quattro città tedesche.

Inter e Roma in Europa League

In Europa League Inter e Roma si giocano tutto in gara secca contro Getafe e Siviglia. I primi a scendere in campo saranno i nerazzurri, il 5 agosto, mentre il giorno successivo, il 6 agosto, sarà il turno dei giallorossi. Le due partite saranno le uniche due, tra gli ottavi di finale, che si giocheranno in partita unica non essendo stata disputata la gara d'andata.

Ottavi di finale Europa League

Inter-Getafe (5 agosto, ore 21, Gelsenkirchen - SKY)

Wolfsburg-Shakthtar Donetsk (1-2) (5 agosto, ore 18.55 - SKY)

Lask-Manchester United (0-5) (5 agosto, ore 21 - SKY)

Istanbul Başakşehir-Copenaghen (1-0) (5 agosto, ore 18.55 - SKY)

Roma-Siviglia (6 agosto, ore 18.55, Duisburg - SKY)

Rangers-Bayer Leverkusen (1-3) (6 agosto, ore 18.55 - SKY)

Eintracht Francoforte-Basilea (0-3) (6 agosto, ore 21 - SKY)

Olympiacos-Wolverhampton (1-1) (6 agosto, ore 21 - SKY)

Quarti di finale Europa League, Final Eight in Germania

Quarto 1 a Dusseldorf tra la vincente di Inter-Getafe e Rangers-Bayer Leverkusen (10 agosto, ore 21- SKY)

Quarto 2 a Colonia tra la vincente di Lask-Manchester United e Istanbul Başakşehir-Copenaghen (10 agosto ore 21- SKY)

Quarto 3 a Duisburg tra la vincente di Olympiacos-Wolverhampton e Roma-Siviglia (11 agosto, ore 21- SKY)

Quarto 4 a Gelsenkirchen tra la vincente di Wolfsburg-Shakthtar Donetsk e Eintracht Francoforte-Basilea (11 agosto, ore 21- SKY)

Semifinali Europa League

Semifinale 1 a Colonia (16 agosto, ore 21- SKY)

Semifinale 2 a Dusseldorf (17 agosto, ore 21- SKY)

Finale Europa League

Finale a Colonia (21 agosto, ore 21- SKY)

Juventus, Atalanta e Napoli in Champions League

In Champions League la Juventus, il 7 agosto a Torino, deve ribaltare la sconfitta con un gol di scarto di Lione, mentre il Napoli l'8 agosto sfida il Barcellona dopo l'1-1 del San Paolo. L'Atalanta, invece, già qualificata ai quarti, sfiderà il Psg di Neymar il 12 agosto.

Ottavi di finale Champions League

Juventus-Lione (0-1) (7 agosto, ore 21- SKY)

Manchester City-Real Madrid (2-1) (7 agosto, ore 21- SKY)

Barcellona-Napoli (1-1) (8 agosto, ore 21- SKY)

Bayern Monaco-Chelsea (3-0) (8 agosto, ore 21- SKY)

Quarti di finale Champions League, Final Eight a Lisbona

Atalanta-Psg (12 agosto, ore 21- SKY)

RB Lipsia-Atletico Madrid (13 agosto, ore 21- SKY)

Quarto 3 (14 agosto, ore 21- SKY)

Quarto 4 (15 agosto, ore 21- SKY)

Semifinali Champions League

Semifinale 1 (18 agosto, ore 21- SKY)

Semifinale 2 (19 agosto, ore 21- SKY)

Finale Champions League