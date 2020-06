Champions League, Uefa: Final Eight a Lisbona

Stesse formule per l'Europa League, che si giocherà però in Germania, e per la Champions League donne che si terrà in Spagna

Non sarà una finale secca, ma un torneo ad otto che si disputerà in Portogallo. Secondo fonti Sky, la Uefa ha deciso: dopo gli ottavi di finale si disputerà una Final Eight di Champions a Lisbona. Stesse formule per l'Europa League, che si giocherà però in Germania, e per la Champions League donne che si terrà in Spagna. Dovrebbero restare invariate le sedi delle partite di ritorno degli ottavi di Juventus e Napoli. Scelta invece Budapest per la Supercoppa Europea.