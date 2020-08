Sassuolo-Udinese 0-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Poco più di un’amichevole quella tra Sassuolo e Udinese, in un’ultima giornata che le due squadre hanno cercato comunque di onorare. Passano i friulani per 1-0 dopo un match in cui i neroverdi hanno sempre tentato di fare la partita, creando tante occasioni da gol senza riuscire a concretizzare, mentre i bianconeri, giocando per lo più di rimessa, sono stati cinici sfruttando una delle poche occasioni avute a disposizione ( LE GARE DI IERI - LE MAGLIE DEL PROSSIMO ANNO - 90 ANNI DI SERIE A IN ANIMAZIONE ).

Secondo tempo

approfondimento

All'inizio della ripresa è l'Udinese che spinge e prova a dominare il gioco. Infatti al 53esimo passa in vantaggio: Lasagna scappa via a destra e serve Okaka che, tutto solo al centro, non deve far altro che spingere in rete l'1-0 bianconero. Il Sassuolo non ci sta e cerca subito di rispondere, ma Berardi è sfortunato nel colpire una traversa clamorosa con un sinistro al volo, su cui è altrettanta clamorosa la parata decisiva di Musso. Nel finale le squadre si allungano e può succedere di tutto, la squadra di De Zerbi reclama un presunto rigore non ravvisato da arbitro e Var, così prima del triplice fischio il risultato non cambia più. L'Udinese centra la sua la 12 vittoria in campionato e chiude a quota 45 punti, mentre gli uomini di De Zerbi si fermano a 51 punti.