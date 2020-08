Napoli-Lazio 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Gli azzurri vincono la sfida con le reti di Fabian Ruiz, Insigne su rigore e Politano. Immobile va in rete ed eguaglia il record di Higuain di 36 marcature in un singolo campionato. Insigne esce per un risentimento, partita con il Barcellona a rischio

Sotto l’acquazzone del San Paolo finisce 3-1, dopo una partita equilibrata con molte occasioni create da entrambi gli schieramenti. Un risultato che non cambia la classifica finale delle due squadre: il Napoli resta al settimo posto, ma è già in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, e la Lazio mantiene al quarto, qualificata per la Champions. Gattuso perde per infortunio Insigne che si ferma per un risentimento a un adduttore e rischia quindi di saltare sabato prossimo l'impegno con il Barcellona. La serata fa registrare il record di Immobile che oltre a vincere la Scarpa d’oro e il titolo di capocannoniere (terza volta in carriera) grazie al gol segnato contro gli azzurri entra nella storia del calcio italiano ed eguaglia il record di Gonzalo Higuain di 36 marcature in un singolo campionato (LE ALTRE GARE - LE MAGLIE DEL PROSSIMO ANNO - 90 ANNI DI SERIE A IN ANIMAZIONE).