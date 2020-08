Juventus-Roma 1-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Primo tempo

Serie A, la premiazione della Juventus campione d'Italia

Con i verdetti della Serie A già in cassaforte, Sarri e Fonseca guardano agli impegni europei in arrivo e schierano tanti giovani. Al 6' è subito vantaggio per la Juventus: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Rabiot sfiora e favorisce il tocco a porta vuota di Higuain. Al 23esimo pareggio di Kalinic, che stacca di testa su calcio d'angolo di Perotti. A fine primo tempo rigore per i giallorossi per fallo di Danilo su Calafiori: dagli undici metri Perotti non sbaglia.