Serie A, partite 38esima giornata: probabili formazioni e dove vederle

L’ultima giornata di campionato si apre con 5 partite nella giornata di sabato 1 agosto. Si parte alle 18 con Brescia-Sampdoria. Alle 20.45 gli altri match: Atalanta-Inter che vale il secondo posto in classifica, la Juve già campione d’Italia ospita la Roma, il Milan a San Siro sfida il Cagliari, mentre la Lazio fa visita al Napoli

La Serie A si appresta a vivere gli ultimi 90 minuti del campionato 2019-2020. La 38esima giornata comincia sabato 1 agosto con 5 partite. La prima alle ore 18 è Brescia-Sampdoria, con i lombardi già retrocessi in B. Alle 20.45 gli altri match. Grande attesa per Atalanta-Inter, che potrebbe decidere chi arriverà seconda in classifica. Posizione a cui può ancora ambire anche la Lazio, che gioca in trasferta a Napoli. La Juve già campione d’Italia ospita la Roma, mentre il Milan vuole chiudere il campionato con una vittoria e affronta il Cagliari a San Siro (LA CLASSIFICA MARCATORI - LE MAGLIE DELLA PROSSIMA STAGIONE).

Brescia-Sampdoria (ore 18 - DAZN) approfondimento Serie A, Ciro Immobile guida la classifica marcatori FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Gastaldello, Mateju; Spalek, Dessena, Tonali, Zmrhal; Torregrossa, Ayè. All. Lopez SAMPDORIA (4-2-3-1): Falcone; Depaoli, Tonelli, Yoshida, Augello; Vieira, Bertolacci; Leris, Maroni, Gabbiadini; Quagliarella. All. Ranieri

Atalanta-Inter (ore 20.45 - DAZN) approfondimento Serie A, 90 anni di campionati in un’animazione Nell’Atalanta non c’è Ilicic. Assente anche Palomino per un problema agli adduttori. In difesa spazio a Caldara e Djimsiti. Con De Roon e Freuler al centro del campo, Pasalic e Malinovskyi si giocano una maglia al fianco di Gomez e dietro a Zapata. L’Inter dovrebbe affidarsi davanti alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Il 'Toro' è in ballottaggio con Sanchez ma per il momento è l'argentino il favorito per una maglia. A centrocampo si giocano una maglia Gagliardini, Eriksen e Borja Valero. A sinistra c'è in pole Young. In difesa Godin scavalca Skriniar.



Juventus-Roma (ore 20.45 - SKY) vedi anche Tutte le maglie della Serie A 2020-2021 Sarri, con lo scudetto già conquistato, farà turnover per preservare i migliori per la Champions. Buffon non dovrebbe chiudere la stagione da titolare. In difesa si rivedrà Demiral dall'inizio. Pjanic è squalificato: Bentancur in regia e Muratore confermato titolare. Davanti non ci sarà Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è stato convocato. Davanti ci sarà il giovane Zanimacchia. Ampio turnover anche per Fonseca visto che la Roma è certa del quinto posto. Gioca Funzato in porta, Cetin e Fazio in difesa (Mancini è squalificato), Villar in mezzo e il ritorno di Zaniolo dal primo minuto. L'azzurro sarà probabilmente affiancato da Kluivert con Kalinic unica punta.



Milan-Cagliari (ore 20.45 - SKY) leggi anche Serie A, il calendario completo delle partite Il Milan deve rinunciare a Conti (infortunato) e Rebic (squalificato). Pioli potrebbe confermare la formazione tipo. In attacco ci sarà sempre Zlatan Ibrahimovic. Per sostituire Rebic è possibile l'utilizzo di Leao oppure l'inserimento di Bonaventura e lo spostamento a sinistra di Calhanoglu. Il Cagliari recupera Nandez ma deve fare a meno di Rom in mezzo. In attacco Paloschi in pole per affiancare Simeone. Alle loro spalle favorito Birsa. In difesa invece dovrebbe rientrare Carboni.