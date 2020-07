1/10

Debutterà giusto in tempo per l'ultima partita del campionato più lungo della storia italiana. Domenica 2 agosto in Milan-Cagliari a San Siro, i padroni di casa scenderanno in campo con la nuova prima maglia Puma per la stagione 2020/21 (FOTO: Ac Milan/PUMA)

