Milan-Cagliari 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

I rossoneri chiudono il campionato con una larga vittoria a San Siro. Ibrahimovic prima sbaglia un rigore, poi si fa perdonare con una splendida rete. Per la squadra di Pioli è sesto posto definitivo, che significa preliminari di Europa League. I sardi terminano a quota 45 punti

Nella 38esima e ultima giornata di Serie A, il Milan vince 3-0 col Cagliari. Protagonista della serata Ibrahimovic: prima sbaglia un rigore, poi si fa perdonare con una splendida rete. La classifica finale recita sesto posto per i rossoneri, che significa preliminari di Europa Legue. Per i sardi bottino di 45 punti in campionato.

Primo tempo: autogol di Klavan, Ibra fallisce un rigore La prima frazione di gioco si apre con lo sfortunato autogol di Klavan propiziato da Leao: servito da Calhanoglu, il portoghese lascia partire un diagonale che finisce sul palo, il pallone sbatte sul difensore del Cagliari e finisce in rete (11'). Al 23' doppia occasione per i rossoneri: Cragno si esalta su Ibrahimovic, poi la traversa ferma la rovesciata di Leao (che poi esce per infortunio). Il portiere degli ospiti para anche un rigore al campione svedese, stavolta non impeccabile dagli 11 metri (44').

Secondo tempo: i rossoneri dilagano A inizio ripresa, il Milan chiude il match con l'uno-due firmato Ibrahimovic-Castillejo. Al 55' lo svedese lascia partire un gran destro, potente e preciso, su cui Cragno non può nulla. Due minuti dopo lo spagnolo, servito da Bonaventura, fa 3-0 col mancino in area. Nel finale di gara, il Cagliari va vicino al gol della bandiera con Faragò, che di testa impegna Donnarumma. Finisce così: 3-0.