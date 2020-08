Spal-Fiorentina 1-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella partita dell'ultima giornata di campionato, con i padroni di casa già retrocessi in B, i viola vanno in vantaggio nel primo tempo con Duncan. La squadra di Di Biagio pareggia con D'Alessandro. Nel finale di partita gli ospiti vincono grazie ai gol di Kouamé e Pulgar

La Fiorentina ha vinto 3-1 in casa della Spal nel match della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, già retrocessi in B, vanno sotto per un gol di Duncan nel primo tempo ma pareggiano con D'Alessandro. Nel finale di secondo tempo la squadra di Iachini vince con i gol di Kouamé e Pulgar

Primo tempo: segna Duncan, pareggia D'Alessandro

Spal già retrocessa, Fiorentina tranquilla a metà classifica: ne esce un avvio divertente tra due squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato. Al 17esimo traversa di Fares con un tiro mancino dai 20 metri. La Fiorentina passa in vantaggio con Duncan al 30esimo: assist di Chiesa e l'ex Sassuolo sorprende Thiam sul primo palo. Al 39esimo però la Spal pareggia: grande giocata di Valoti che ruba palla e crossa in mezzo dove di piatto sinistro D'Alessandro non sbaglia.

Secondo tempo: decidono Kouamé e Pulgar

La ripresa si apre con alcune occasioni per la Fiorentina: ci provano Pulgar, Agudelo e Vlahovic, ma la squadra di Iachini non riesce a segnare. Le squadre appaiono stanchissime nell'ultima parte di gara, anche a causa del caldo. Non succede quasi nulla e la gara sembra avviata verso il pareggio, ma all'89esimo la Fiorentina passa con Kouamé che stacca sul primo palo da corner. Al 93esimo poi rigore per i viola e Pulgar non sbaglia. La Fiorentina si impone per 3-1 a Ferrara.