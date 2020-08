Serie A, partite 38esima giornata: Spal-Fiorentina 0-0. DIRETTA

L’ultima giornata di campionato si chiude con 5 partite nella serata di domenica 2 agosto. I ferraresi, già retrocessi, salutano la Serie A in casa contro i viola. Alle 20.45 gli altri match: Genoa-Verona e Lecce-Parma decidono l’ultima squadra che andrà in B tra i liguri e i salentini. In campo alla stessa ora anche Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese

La Serie A si appresta a vivere gli ultimi 90 minuti del campionato 2019-2020. La 38esima giornata si chiude domenica 2 agosto con 5 partite. La prima alle ore 18 è Spal-Fiorentina, con i padroni di casa già retrocessi in B. Alle 20.45 gli altri match. Grande attesa per Genoa-Verona e Lecce-Parma: da queste due sfide uscirà l’ultima squadra che retrocederà tra i liguri e i salentini (al momento i rossoblù sono avanti di un punto in classifica). Chiudono il programma, sempre in serata, Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese (LA CLASSIFICA MARCATORI - LE MAGLIE DELLA PROSSIMA STAGIONE - 90 ANNI DI SERIE A IN ANIMAZIONE).